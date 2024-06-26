Лавров: «Запад любит нашкодить и запихнуть это под ковер»

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Провокационные инсценировки стали основным методом внешней политики Запада.

Об этом сегодня, выступая на десятом научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад очень любит нашкодить, создать какую-то провокацию, а потом ее запихивать под ковер после того, как они уже снимут пропагандистские пенки и сливки. Мы до сих пор не можем понять, что же произошло в 2007 году с Литвиненко в лондонском госпитале. Процесс следственный, который занимался этим отравлением и его смертью, был засекречен. Документы до сих пор никто никому на показывал. То же самое про отравление Скрипалей. Никто из британских официальных лиц не показывает ничего», – сказал Лавров.

Он напомнил, что результаты расследования подрыва газопроводов «Северные потоки» до сих пор не обнародованы. Также нет ясности в деле о якобы отравлении покойного блогера-экстремиста Алексея Навального веществами «из семейства новичков-хомячков».

Госпиталь Бундесвера передал все материалы в Организацию по запрещению химического оружия, запретив их оглашать.

Больше всего министра возмущает ситуация с «военным преступлением» в Буче, где киевский режим два года не может назвать имена убитых якобы российской армией.