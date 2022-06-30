Лавров: Запад может себе что-то прищемить железным занавесом

Запад воздвигает железный занавес с Россией и Белоруссией.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Очертания этого железного занавеса не просто маячат на горизонте. Его фундамент уже воздвигнут в физическом смысле – в виде стены, которая разделяет Беловежскую пущу в Брестской области. Политические контакты сведены на нет. В торгово-экономической сфере на нас оказывается санкционное давление, разрываются устоявшиеся связи. Даже между гражданами контактов нет в связи с транспортной логистикой… Меня лично удивляет, как они собираются продвигать демократию и заботиться о правах человека в тех странах, от которых они отгораживаются. Это их проблемы, пусть они их решают», – сказал Макей.

В то же время он заверил, что Минск выступает за диалог с Западом.

Со своей стороны Лавров заявил, что Запад «от бессилия» разорвал все отношения с Россией.

«Отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем. Мы предпринимаем все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях. Когда и если у них эта одержимость собственным величием пройдет, и они обратятся к нам с каким-то предложением, мы будем смотреть, что конкретно имеется в виду, и в угоду их желаниям действовать не будем. Будем требовать исключительно равноправия и баланса интересов. Что касается железного занавеса, пусть ведут себя осторожно, чтоб ничего себе не прищемить», – сказал Лавров.