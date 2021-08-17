Лавров: Запад очень болезненно расстается с позициями мирового гегемона

17.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Сегодня очевидно, что центр мирового развития из евроатлантического региона сдвигается в евразийский.

Об этом в ходе пресс-подхода по итогам посещения Калининградской области заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не случайно создали «группу двадцати», куда входит «семёрка», но куда входит и БРИКС, и другие страны, чья философия международная гораздо ближе к позиции БРИКС, чем к «семёрке». Запад уже этим шагом по сути признал, что он не может в одиночку решать вопросы мировой экономики и мировых финансов. Именно «группа двадцати» представляет собой такой емкий, компактный, но весьма представительный форум, где только и можно обсуждать вопросы, решение которых зависит не от одного Запада, а от многих других игроков.

Процесс формирования многополярного мира будет небыстрым – это такая небольшая, но историческая эпоха. Он проходит болезненно, Запад с трудом отказывается от своих позиций гегемона. Вот уже и в ход пошла идея, что уже и НАТО нужно в этом направлении использовать. И НАТО, которое создавалось как сугубо оборонительный союз, сейчас уже провозгласило в качестве своей цели распространение своего влияния, включая военную инфраструктуру, в глобальном масштабе», – заявил Лавров.

«Уже пошли разговоры о создании чего-то типа «Индо-Тихоокеанского НАТО», как в своё время говорили о «Ближневосточном НАТО». Так что не то что это раненный зверь, но это группа стран, которая очень тяжело, болезненно расстаётся с теми позициями, которые они привыкли занимать в мире многие и многие десятилетия», – добавил глава МИД.

В то же время он указал, что в Европе уже много здравых политиков, которые понимают, что вместо агрессивных претензий и требований ко всем остальным воспринимать западные советы и поучения, гораздо эффективней сконцентрироваться на позитивной повестке дня.

«Особенно с учётом того, что сейчас центр мирового развития из евроатлантического региона сдвинулся в евразийский регион, – подчеркнул министр. – И наш общий огромный евразийский континент, он предоставляет всем расположенным здесь странам и организациям настолько чёткие, очевидные сравнительные преимущества в развитии – и новых маршрутов глобальных, и новых экономических проектов, инициатив по соединению ресурсов с технологиями».

«Настолько всё очевидно, что просто контрпродуктивно это всё игнорировать. Не зря на инициативу президента Путина о том, чтобы формировать большое евразийское партнерство откликнулись и Евразийский экономический союз, и Шанхайская организация сотрудничества, и страны АСИАН – ассоциации государств Юго-Восточной Азии», – отметил дипломат.

При этом он напомнил, что двери открыты для любой страны и структуры, расположенной на евразийском континенте, включая страны Евросоюза.

«Через этот объединительный инициативный подход мы стремимся продвигать свои интересы на международной арене. Мы не хотим ни самоизолироваться, ни впадать в конфронтацию. Естественно мы будем отвечать твердо на любые попытки ущемить наши законные интересы, но это не наш выбор. Наш выбор – объединительные тенденции, которых требует мировое развитие, и которое мы считаем очень важным поощрять и поддерживать», – заключил Лавров.