Лавров: Запад получит ответ, если продолжит агрессивный курс

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Новости Украины

Россия надеется получить уже на этой неделе получить от США письменные постатейные ответы на свои требования о гарантиях безопасности.

Об этом сегодня в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зависимости от этих ответов мы будем готовить президенту предложения о наших дальнейших шагах. Замотать наши предложения в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, мы не дадим. Если такого ответа не последует, Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва предпримет необходимые ответные меры. Безопасность граждан России – безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена пи всех обстоятельствах», – сказал Лавров.

Парламент отреагировал на эти слова аплодисментами. Министр подчеркнул, что Россия «не зацикливается» на западном направлении в своей внешней политике, и большинство государств ее в этом поддерживает.

«Человечество повзрослело. Жертвовать коренными национальными интересами, таскать каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих все меньше», – сказал Лавров.