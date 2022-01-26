Лавров: Запад получит ответ, если продолжит агрессивный курс
Россия надеется получить уже на этой неделе получить от США письменные постатейные ответы на свои требования о гарантиях безопасности.
Об этом сегодня в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В зависимости от этих ответов мы будем готовить президенту предложения о наших дальнейших шагах. Замотать наши предложения в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, мы не дадим. Если такого ответа не последует, Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва предпримет необходимые ответные меры. Безопасность граждан России – безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена пи всех обстоятельствах», – сказал Лавров.
Парламент отреагировал на эти слова аплодисментами. Министр подчеркнул, что Россия «не зацикливается» на западном направлении в своей внешней политике, и большинство государств ее в этом поддерживает.
«Человечество повзрослело. Жертвовать коренными национальными интересами, таскать каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих все меньше», – сказал Лавров.
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