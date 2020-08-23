23.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Россия
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Лавров: Запад сам отказался от права критиковать белорусские выборы


Запад не имеет оснований оспаривать итоги президентских выборов в Белоруссии, поскольку не прислал на них своих наблюдателей.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы в Беларуси были на радаре довольно радикальной оппозиции, в том числе напрямую связанной с нашими западными партнерами, это факт. ОБСЕ встало в позу и стало высокомерно заявлять, что их наблюдателей пригласили не в те сроки, а сейчас пытается диктовать свои условия. Если бы они приехали и запротоколили как независимые наблюдатели нарушения, тогда у них было бы больше прав продвигать свои оценки», – сказал Лавров.

Он напомнил, что наблюдатели от СНГ дали положительную оценку белорусским выборам.

«Есть оценки от оппозиции, которая утверждает, что все наоборот. В отсутствие наблюдателей, которых Запад считает независимыми, очень трудно убедить кого-либо, что результат выборов был диаметрально противоположным тому, что было объявлено. Я говорю не про цифру, а про конкретную кандидатуру. Там может быть другое количество процентов, но доказать, что президент Лукашенко не победил на этих выборах невозможно без того, чтобы принять его приглашение», – сказал Лавров.


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