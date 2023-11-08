Лавров: Запад скупил треть украинских земель и беспокоится об их прибыльности

Елена Острякова.  
08.11.2023 13:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Земля, Зерно, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


США искусственно создали мировой продовольственный кризис во время коронавирусной пандемии.

Об этом сегодня в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США искусственно создали мировой продовольственный кризис во время коронавирусной пандемии. Об этом сегодня в...

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«Много говорят по глобальной продовольственной безопасности. Опять обвиняют нас в грядущем глобальном голоде, ставя все в очередной раз с ног а голову, стараясь замести под ковер очевидные факты, когда во время пандемии США напечатали триллион денег и скупили все продовольствие. Тем самым они создали создали очень острый кризис на глобальном рынке.

Когда нас сегодня обвиняют, я рекомендую западным коллегам, которые этим занимаются, ознакомиться с данными ООН, согласно которым недостатка продовольствия на рынках не фиксируется. Мировые цены с марта 2022 года снизились почти на 25%. Сейчас они находятся на уровне 2021 года», – отмечает глава МИД РФ.

Он напомнил, что при реализации «зерновой сделки» только 3% украинского зерна поставлялись в реально голодающие страны.

«То, что Запад развязал такую истеричную кампанию, когда мы вышли из этой черноморской инициативы, в которой российская часть пакета вообще никуда не сдвинулась, объясняется очень просто.

Больше трети украинских плодородных земель скуплено американскими продовольственными компаниями. Которые делают на этом деньги. Вот они и беспокоятся по поводу того, что продовольствие с Украины стало труднее доставлять на глобальные рынки. Соответственно уменьшаются их прибыли»,  – сказал Лавров.

Он отметил старания генсека ООН возобновить «зерновую сделку»,  но добавил, что Запад продолжает цинично блокировать экспорт российских удобрений в страны Африки.

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