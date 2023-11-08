Лавров: Запад скупил треть украинских земель и беспокоится об их прибыльности

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США искусственно создали мировой продовольственный кризис во время коронавирусной пандемии.

Об этом сегодня в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много говорят по глобальной продовольственной безопасности. Опять обвиняют нас в грядущем глобальном голоде, ставя все в очередной раз с ног а голову, стараясь замести под ковер очевидные факты, когда во время пандемии США напечатали триллион денег и скупили все продовольствие. Тем самым они создали создали очень острый кризис на глобальном рынке. Когда нас сегодня обвиняют, я рекомендую западным коллегам, которые этим занимаются, ознакомиться с данными ООН, согласно которым недостатка продовольствия на рынках не фиксируется. Мировые цены с марта 2022 года снизились почти на 25%. Сейчас они находятся на уровне 2021 года», – отмечает глава МИД РФ.

Он напомнил, что при реализации «зерновой сделки» только 3% украинского зерна поставлялись в реально голодающие страны.

«То, что Запад развязал такую истеричную кампанию, когда мы вышли из этой черноморской инициативы, в которой российская часть пакета вообще никуда не сдвинулась, объясняется очень просто. Больше трети украинских плодородных земель скуплено американскими продовольственными компаниями. Которые делают на этом деньги. Вот они и беспокоятся по поводу того, что продовольствие с Украины стало труднее доставлять на глобальные рынки. Соответственно уменьшаются их прибыли», – сказал Лавров.

Он отметил старания генсека ООН возобновить «зерновую сделку», но добавил, что Запад продолжает цинично блокировать экспорт российских удобрений в страны Африки.