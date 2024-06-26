На Западе не собираются принуждать киевский режим к отмене русофобских актов.

Об этом сегодня, выступая на десятом научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда у нас бывают неформальные контакты на уровне политологов. И когда они нам пытались продавать остановку войны по корейскому варианту, наши ребята спрашивали у них: в случае гипотетического компромисса об окончании боевых действий, как вы будете относиться к тем законам, принятым на Украине по уничтожению всего русского и героизации нацистов…

Ответ очень интересный: мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела украинского государства. То есть нацистам дается лицензия на продолжение убийства всего русского», – сказал Лавров.