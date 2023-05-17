Лавров: Запад вынуждает Россию повышать ставки

Владимир Гладков .  
17.05.2023 20:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока ясно дают понять, что будут затягивать конфликт на Украине, поставляя киевскому режиму всё больше оружия и наёмников.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока ясно дают понять, что будут затягивать конфликт на Украине, поставляя киевскому...

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«То, что сейчас делает Запад, эта истерика с пеной у рта: «Даём Украине ещё оружие, крылатые ракеты, танки, попозже будут самолёты, надо добить Россию». Это отражает только одно – они хотят продолжения того конфликта, хотят постоянно повышать ставки, нагнетать то, что сейчас называют эскалацией», – отметил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что если Запад не успокоится, рано или поздно России также придётся «повышать ставки».

«А дальнобойное оружие, которое сейчас передали англичане, и бывшие советские самолёты, которые передают – наверное, их военные не глупые люди, и должны бы своим политикам объяснить, что на каком-то этапе действие встречает противодействие.

И если вы задираете планку и наращиваете качество противостояния, то, наверное, должны ждать соответствующей реакции хотя бы по законам военного времени», – заметил министр.

«Иными словами, вы ожидаете дальнейшей эскалации?», – поинтересовался ведущий.

«Я не ожидаю, я комментирую факты. Эта цель провозглашена, воплощается в железо и прочие формы материи, которые составляют собой современное оружие», –добавил он.

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