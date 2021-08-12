Лавров дал понять о нарушении Лукашенко Союзного договора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил положения Договора о Союзном государстве России и Белоруссии, заявив, что признает российский статус Крыма после «последнего российского олигарха».

Такой вывод следует из сегодняшнего заявления на молодежном форуме «Таврида» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отвечая на вопрос, касающийся соответствующих слов Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«У нас есть Договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству республика Крым, естественно, – это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», – сказал Лавров.

Что касается признания российского статуса Крыма на Западе, министр утверждает, что это его абсолютно не заботит.

«Я об этом даже не забочусь, честно говоря. Все они прекрасно осознают, что Крым российский. И исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям и планам нынешнего киевского режима.

После перевороти 14-го года те, кто этот кровавый вооруженный переворот осуществил, громогласно заявили: русские никогда не будут думать по-украински, никогда не будут говорить по-украински, никогда не будет чествовать украинских героев, поэтому русских надо изгнать из Крыма. Это казалось таким пещерным менталитетом в то время. Но пару недель назад президент Зеленский повторил ровно то же требование: если ты русский, уезжай к себе на Родину, а эту землю оставь нам.

Если наши западные партнеры вынуждены прятать свое полное осознание реальности за стремлением подыгрывать вот этим пещерным инстинктам нынешней украинской власти, то мне их просто жаль. Они себя загоняют в угол, откуда потом будет очень трудно выползать, а выползать все равно придется», – сказал Лавров.