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Новости Украины

Когда президент Украины Владимир Зеленский отказывается вести переговоры с лидерами ЛДНР, потому что они якобы ничего не решают, он проецирует собственную зависимость от Запада на руководство народных республик Донбасса.

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наверное, президент Зеленский знает ситуацию, когда якобы субъект переговоров сам ничего не решает, а за него решают те, к кому он попал во внешнее управление», – сказал Лавров.

Очередную инициативу украинского президента, который потребовал, чтобы под гарантиями безопасности его страны подписались Россия и США, Лавров назвал «капризом Зеленского».

Он подчеркнул, что Россия будет убеждать западных лидеров, имеющих влияние на Киев, заставить Зеленского выполнить Минские соглашения.