Лавров: Зеленский границу с Донбассом не получит

10.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Граница республик Донбасса и России не будет передаваться под контроль Киева, как того требует команда Владимира Зеленского, уже неоднократно продемонстрировавшая свою неспособность усмирить боевиков-нацистов.

Это следует из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова журналистам на завтраке в «Российской газете», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас тревожат недавние заявления (главы МИД Украины) Вадима Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги опять же, со стороны России, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям.

А какие альтернативы? Это то, что наши американские коллеги активно продвигают, а под их прикрытием – киевские власти. Дескать, сначала отдайте нам границу, а потом все будет хорошо.

Президент Путин в ответ на эти заявления не раз обращал внимание на то, какие люди собираются на Украине под неонацистскими знаменами, как они грозятся применить силу. Даже члены нового правительства, депутаты Верховной Рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария. И этим людям отдать полный контроль над границей?

Так дальше можно забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное. Местное население там просто задушат.

И даже если у руководства Украины есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, я не вижу, чтобы все добровольческие батальоны, которые там по-прежнему в большой силе, были готовы выполнять приказы Верховного главнокомандующего.

Все видели, как Зеленский ездил на передовую уговаривать их на разведение сил и средств в тех самых районах, согласованных еще в 2015 году», – напомнил Лавров.