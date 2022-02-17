Лавров: Зеленский может пока не волноваться

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Новости Украины

Президент Украины может не волноваться по поводу того, что Запад ведет переговоры с Россией за спиной Киева (Владимир Зеленский недавно сделал такое заявление).

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал сегодня на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо господину Зеленскому волноваться. Пока еще, к огромному сожалению, ни США, ни Германия, ни Франция на него всерьез не влияли. Но я надеюсь, что поймут тупиковость нынешней линии и сделают все необходимое, чтобы их слова о безальтернативности Минских договоренностей и том, что они предполагают особый статус Донбасса, не останутся на бумаге. Нам это все было обещано», – сказал Лавров.

Он считает, что страны Запада ведут себя некорректно в связи с конфликтом на Донбассе.

«Немножко некорректно так высказываться, когда все наши западные партнеры только и делают, что подчеркивают необходимость выполнения Минских договоренностей и призывают именно Россию это делать, по сути дела, выгораживая украинский режим и не замечая той ответственности, которая на нем лежит», – сказал Лавров.