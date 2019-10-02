Лавров: Зеленский обязан выполнять то, что подписал Порошенко

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине придется учитывать мнение Донбасса при урегулировании кризиса. Об этом на форуме «Валдай» заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам руководителя российской дипломатии, Киеву не удастся уйти от Минских договоренностей, несмотря на попытки провести ревизию этого документа. Лавров напомнил, что он был подписан президентом Украины и одобрен в ООН.

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«Реакция в Киеве меня, конечно, насторожила. Требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах. «Объясните, почему вы предаете украинский народ»…

Эта формула была известна уже скоро как четыре года, с октября 15-го года. В Париже она была изобретена и потом каждый раз «Нормандский формат» – и на высшем уровне, и на уровне министров и экспертов ее подтверждал.

Просто не могли положить ее на бумагу. Поэтому, почему там сейчас взвились так оппозиционеры правительству Зеленского – наверное, потому, что им не хочется терять аргумент в отстаивании своей идентичности националистически ориентированной, и они считают, что любое сближение с Донбассом Киева, урегулирование на условиях, которые в Минских договоренностях прописаны, – это будет капитуляция. Но подписывал Минские договоренности лично Порошенко», – напомнил Лавров.

Министр также подчеркнул, что независимо от внутренних преобразований на Украине, официальному Киеву придется учитывать особые требования республик Донбасса: «У нас сейчас будет децентрализация, – говорят нам уже из администрации Зеленского, – и в рамках этой децентрализации Донбасс получит больше, чем от Минских соглашений».

В Минских соглашениях я хотел бы особо привлечь внимание к параграфу, который редко цитируется. Там сказано, что украинская сторона проведет децентрализацию по всей стране. И особо сказано: «В том числе, будут согласованы параметры этой децентрализации для отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

То бишь, какая бы там ни была децентрализация, не знаю, как другие области Украины, а вот эта часть Украины, эта часть Донбасса обязана быть услышанной. Не просто услышанной – ее позиция должна быть учтена. Вот и все», – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что вчера во время достижения договоренностей по «формуле Штайнмайера» Киев отказался подписывать общий документ и настоял на раздельных листах: «Вчера в Минске участники Контактной группы, все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера», правда, сделали это на раздельных листах бумаги. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников. Хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе», – обратил внимание министр.