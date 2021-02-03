Лавров жестко напомнил Западу о «вежливых людях»

03.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Градус истерии, которую поднял Запад вокруг ситуации с арестом и приговором либералу Алексею Навальному, а также спровоцированных им незаконных акций, просто зашкаливает.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается освещения событий, которые происходят в России, не только с Навальным, но и вообще всё, что бы у нас ни происходило, на Западе они освещаются специфично и однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, конечно, зашкаливает. От общественности скрывается, что те законы, которые существуют для проведения демонстраций, митингов и всяких протестов на Западе, гораздо более жестоки, чем в РФ», – заявил Лавров.

Он напомнил, что полиция на Западе в праве пересекать любые несанкционированные или проходящие с нарушениями собрания. В странах Запада демонстрантам, перекрывающим дорожное движение, грозит несколько лет тюрьмы и многотысячные штрафы, и правоохранители «разбираются» с этими людьми гораздо жёстче, чем в РФ.

Что касается освещения подобных событий, Лавров отметил, что здесь так же всё преподносится по принципу двойных стандартов: если на Западе показывают исключительно беснующуюся толпу, то в сюжетах о России можно найти только реакцию полици на демонстрантов.

«Хотя в интернете можно легко убедиться, насколько агрессивны действия тех, кто последние дни выходил на незаконные акции в Москве и других российских городах. А жестокость полиции на Западе, например, кадры, где полицейская машина переезжает по телам лежащих на асфальте демонстрантов, это как правило остаётся за кадром, и можно найти это только в соцсетях», – рассказал министр.

«Чтобы эта дискуссия, если Запад в ней заинтересован, велась на основе здравого смысла и фактов (Запад не любит разговаривать на основе фактов), мы подготовили специальный видеоряд, как незаконные акции подавляются на Западе, и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий.

Вчера мы передали этот сюжет председателю ОБСЕ, а сегодня я направил этот материал в Брюссель высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю, чтобы он перед визитом в Москву ознакомился, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон. А не голословных утверждений, к которым наши западные коллеги слишком уже привыкли, будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то события, которые происходят в связи с его арестом и приговором», – сказал Лавров.

При этом он добавил, что с понимание относится к тем, кто считает, что России стоило бы агрессивнее реагировать на «откровенно высокомерную неподобающую риторику западных деятелей», однако подчеркнул, что российская дипломатия не позволяет себе скатываться на «хамскую риторику».

«Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей вежливо и культурно. Как говорится устами одного известного персонажа российского кинематографа, «не в силе Бог, а в правде», устами одного персонажа российского кинематографа. Ну и у нас есть хорошая пословица, которую нужно помнить: мягко стелим, но жёстко спать. И те, кто принимает наши вежливые манеры за проявления слабости, очень сильно ошибаются», – заключил глава МИД РФ.