Лавров жёстко ответил представителям Европы, предложившим Москве капитуляцию

05.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Поскольку отношения России со странами Запада продолжают ухудшаться и уже фактически «зашли в тупик», Москва должна быть «умнее» и уступить в этом споре.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении многих лет отношения России со странами Запада ухудшились, и эта тенденция, к сожалению, продолжается. Тональность общения с обеих сторон становится всё реже, барьеров всё больше. В целом есть ощущение, что мы всё дальше заходим в тупик.

Поэтому вопрос, который я хотел бы задать от членов Ассоциации – какие возможности выхода из этого тупика вы видите? В моём родном немецком языке есть поговорка: «Умнее другого тот, который уступит в споре»…

Поэтому вопрос – на какие шаги в этом плане готова Россия, какие возможности вы видите дать этому процессу толчок, чтобы вернуться на более конструктивную траекторию», – сказал Шиллинг.

Отвечая на вопрос, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запад сознательно создаёт провокационные ситуации и огульно обвиняет Россию в чём угодно, и яркий пример тому – «отравление» Алексея Навального».

«Я так понимаю, что приводя немецкую пословицу «Умнее тот, кто уступит в споре», вы убеждены, что запад не уступит никогда. Меня тоже на этот вывод наводит многое из того, что сейчас происходит, и в частности – претензии, которые к нам выдвигаются.

Любая проблема, которая существует в мире – «Россия должна». Сирия – Россия, Ливия – Россия, Белоруссия – естественно Россия. Навальный, любые кибердела, любые отравления. Фактов нет. И ещё и обижаются, мол «Как вы смеете подвергать сомнению то, что мы заявляем и что мы проанализировали».

В данном случае – в лаборатории Бундесвера, в случае со Скрипалями – в лаборатории Портон-Даун. Но никаких данных предъявлено не было. И сейчас наши германские коллеги говорят нам: «Это ваша проблема, на вашей территории произошло отравление, мы ничего не знаем, давайте, заводите уголовное дело, но мы вам ничего не дадим»…

Когда мы просим наших немецких коллег объяснить, что же они всё-таки установили при анализе биологических материалов Навального, нам говорят: «Идите в Организацию по запрещению химического оружия». А там говорят: «Идите в Германию, потому что это их запрос» и «Вы не могли не обнаружить того, что обнаружили в Берлине».

Но врачи в Омске все результаты анализов предоставили немцам. И немцы, когда забирали Навального, расписались, что получили всю информацию. Более того, супруга Навального подписала документ, в котором брала на себя все последствия его транспортировки в Германию, потому что наши врачи не были уверены, что это безопасно.

Да, они не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике Шарите не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах. И сделали это уже в клинике Бундесвера, и мы до сих пор не знаем – французы и шведы сами брали эти анализы, или просто немцы им эти анализы передали.

И то, что наши партнёры пытаются всё держать в тайне, наводить тень на плетень, нас очень тревожит. Мы хотим добиться истины, и будем этого добиваться», – сказал он.

Глава МИДа РФ также подчеркнул, что Россию сейчас пытаются обвинить едва ли не во всех проблемах мира, поэтому как Москва может в такой ситуации «уступать» – он не понимает.

«И с этим я не знаю что делать. Нас уже обвиняют – и Центральноафриканская Республика, уже там что-то в Мозамбике произошло, тоже на нас пытаются сваливать. Практически всё и везде.

Ну а то, что наши американские коллеги, когда мой партнёр Майк Помпео, его заместители, другие члены кабинета США разъезжают по миру – они публично, на пресс-конференциях, призывают своих партнёров отказываться от сотрудничества с Россией, Китаем, будь то в Африке или Греции. Все эти заявления звучат официально, в микрофон, никого не стесняясь.

Поэтому как в этой ситуации уступать, мне очень трудно сформулировать», – резюмировал Лавров.