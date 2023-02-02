Лаврова критикуют за упоминание переговоров с бандеровской Украиной

Елена Острякова.  
02.02.2023 16:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия намерена завершить СВО на поле боя.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия намерена завершить СВО на поле боя. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил...

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«Заканчивать это необходимо исключительно, если мы будем наблюдать прекращение настойчивой и упорной линии Запада во главе с США всё это не заканчивать никогда – до тех пор, пока они не сочтут, что любые угрозы их гегемонии устранены. На данном этапе мы действуем так же, как наши западные коллеги обещали: Должна быть победа на поле боя», – сказал Лавров.

Он подчеркнул:  тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине – ложь, и высмеял несамостоятельность президента Украины Владимира Зеленеского.

«Это их формула, это они отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса, причем, в тот самый момент, когда в марте была возможность закончить это политическим путем.

Киеву не позволили, и с тех пор никто не попытался даже убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не возразил, когда Зеленский своим указом запретил вести переговоры с РФ, никто его не одергивал, когда он многократно, будучи в приподнятом состоянии, заявлял, что не понимает, с кем в России ему разговаривать.

Видимо, это по Фрейду. Он ощущает себя несамостоятельной фигурой.

Мы все хотим, чтоб это завершилось, но здесь важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа», – сказал Лавров.

Публицист и дипломат Михаил Демурин возмущен тем, что Лавров вообще упомянул о переговорах.

«О каких переговорах говорит Лавров? О чём можно было договориться с Киевом в марте прошлого года? С кем и о чём стоит сегодня вести переговоры, тем более, если, как заявляет наш министр иностранных дел, действительно важен не временной фактор, а фактов существа, фактор «качества итогов»?» –  написал Демурин в своем ТГ-канале.

С ним согласен радиоведущий Сергей Мардан.

«О каких переговорах говорит Сергей Викторович? Мы что-то не знаем? Наверное, Украина уже согласилась с полной «демилитаризацией и денафикацией», осталось договориться об условиях почетной сдачи Зеленского», – указывает Мардан.

«Напомним, что всю осень прошлого года мировые СМИ, а также украинские и белорусские (оппозиционные) ресурсы утверждали, что Москва буквально выпрашивает переговорный процесс.  Сейчас все, наоборот, Москве ставят в вину то, что  она отказывается от переговоров.   И опять лгут», – отмечает профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

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