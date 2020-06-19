Лаврова продезинфицировали перед встречей с Лукашенко

19.06.2020, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прошел санитарную обработку перед тем, как войти в кабинет президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом он сообщил после того, как обнялся с белорусским лидером, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня просанитазировали», – сказал Лавров.

«Я никого не заставляю. У нас такого нет. Если я гостя приглашаю, то я должен верить своему гостю», – принялся оправдываться Лукашенко.

Российский министр заверил его, что все сделал добровольно.

Лукашенко похвастался, что только что поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Он выглядел очень довольным.

«Если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно», – сказал Лукашенко.

Он сообщил, что Владимир Путин предложил новое лекарство, которое апробировано в Российской Федерации.

«Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано. Он (препарат) эффективность свою показал даже на больших чиновниках в России. Мы попробуем его тоже», – пообещал Лукашенко.