Лаврову на заметку: Лукашенко шуганул западных дипломатов

02.10.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия предложила Польше и Литве отозвать своих дипломатов. Сегодня послы этих стран были вызваны в МИД и им было предложено «привести к паритету с белорусскими дипучреждениями численность своих представительств». Для Литвы это значит сокращение численности сотрудников с 25 до 14, а для Польши – с 50 до 18.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам предложение сделано «ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран».

Кроме того Белоруссия отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве и предложила послам этих стран последовать данному примеру.

«Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения со стороны Польши и Литвы. Мы призывали к благоразумию. Вместо этого в ответ получаем не только ушаты грязи, но и наглые попытки продавить тараном свои интересы, неприкрытое вмешательство во внутренние дела, игнорирование базовых суверенных прав Беларуси, прямое спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий», – сказал Глаз.

Кроме того, белорусский МИД объявил сегодня о введении ответных симметричных визовых санкций в отношении должностных лиц ЕС, Канады и Великобритании.

Всем западным дипломатам запрещено общаться с белорусскими чиновниками где-либо, кроме МИДа.

Также МИД прекратил действие аккредитационных удостоверений всех западных журналистов, работающих в Белоруссии. Всем им придется пройти процедуру переаккредитации согласно новым правилам.

«В соответствии с Концепцией информационной безопасности Республики Беларусь «важнейшей целевой установкой обеспечения информационной безопасности является информационный суверенитет Республики Беларусь». В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе – в виде новых норм Положения», – сообщается на официальном сатй МИД.

«Белоруссия в это время наводит порядок после шабаша западных спецслужб», – прокомментировал новости доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов в своем телеграм-канале.