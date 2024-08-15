Лазерное шоу: В Словакии и Венгрии призвали остановить войну на Украине
В столицах Словакии и Венгрии, Братиславе и Будапеште, прошли лазерные шоу, в ходе которых транслировались лозунги с требованием немедленного прекращения военных действий в Украине.
Как сообщает болгарский портал Эфир, лазерные шоу транслировались на Мосте Свободы в Будапеште и торговом центре Aupark в Братиславе.
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В ходе шоу велась визуализация пистолета и бронетранспортера как символов войны в Украине. Также транслировались следующие лозунги: «Орбан, останови войну на Украине», «Зеленский – диктатор», «Нет нацизму на Украине».
Помимо этого, организаторы акции призвали прекратить поставки вооружения странами Европы в Украину с целью остановить военные действия.
Стоит отметить: подобные шоу стали все чаще транслироваться в странах Европы.
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