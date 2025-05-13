«Лбом о бетонную стену» – офицер ВСУ о неудачном наступлении на Торецк

Анатолий Лапин.  
13.05.2025 16:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Недавняя неудачная попытка наступления ВСУ на Торецк – это ошибка командования, которое ради того, чтобы получить политические результаты под переговоры, отправило неподготовленных солдат на убой.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавняя неудачная попытка наступления ВСУ на Торецк – это ошибка командования, которое ради того,...

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«Я могу это оценить как большую глупость командования, которое там, видимо, по команде политического руководства решило, чтобы на момент прекращения огня часть Торецка нам принадлежала. Ну, скажем так, часть Торецка находилась под контролем наших войск. И провели такую операцию. Но операцию поручили тем военачальникам, которым такие операции поручать нельзя и допускать их нельзя…

Бригада, которая исполняла, таким навыком и таким комплектом средств ведения боя не владеет. Ну и как бы без подготовки, мне знакомы такие атаки, моя бригада ходила в такие несколько раз… у меня на глазах в прежние годы под Соледаром, под Херсоном. Ну, вот они повторили такой удар, лбом о бетонную стену», – заключил Бекренев.

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