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09.03.2019, Харьков, Владимир Гладков
 
Донбасс, Образование, Украина
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ЛДНР хотят разрушать с помощью обандеренной молодёжи

Молодёжь Донбасса, которая получает высшее образование в ВУЗах-клонах донецких и луганских учреждений по бандеровским учебным программам на территории Украины – инструмент для «победы» Киева.

Об этом в ходе форума «Безопасность Востока в условиях гибридной войны» заявил доцент кафедры социологии и управления переехавшего в Мариуполь ДонГУУ Николай Чаплик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Другой аспект, на который я бы хотел обратить внимание – это молодёжь с временно оккупированных территорий. Это наш очень важный ресурс. Борьба за неё – это приоритет №1. И в данном случае образование играет в этой борьбе очень важную роль.

Та же самая молодёжь возвращается и является тем же самым агентом влияния. Если с перемещённым ВУЗом мы будем ждать, пока придёт время, а эта молодёжь раз в месяц возвращается в свои дома. Это же, кстати, касается студентов, которые в 14-м году уехали. Они ведь тоже возвращаются раз в месяц, раз в семестр – все равно они едут. На лето они едут в Донецк, Макеевку, Горловку. Это тоже очень важный фактор», – подчеркнул Чаплик.

«Вот эти перемещённые ВУЗы и эта молодёжь – они не только инструмент победы, но и, что самое главное, инструмент примирения. Дальнейшего примирения в обществе», – резюмировал он, не уточнив, что подразумевает под украинской «победой», и как возможно «примирение» с нынешней бандеровской Украиной.

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