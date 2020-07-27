ЛДНР отступать некуда, а Киев на уступки никогда не пойдет – Стариков

27.07.2020, Москва, Владимир Гладков

На данном этапе развязанного Киевом на Донбассе гражданского конфликта вероятность компромисса со стороны любой из противостоящих сторон практически нулевая.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» высказался известный российский публицист, политолог Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте представим себе степень компромисса. Какие уступки могут сделать Киеву ДНР и ЛНР, и какие уступки будет делать Киев этим государствам, и что в итоге получится? Какой мир вы представляете после переговоров?» – спросил радиоведущий «КП» Владимир Ворсобин.

«Я изложу свою точку зрения, но, боюсь, что она вам сильно не понравится. Возможности, как вы говорите, идти на уступки со стороны ДНР и ЛНР практически не существует. Фронт проходит практически с аэропортом города Донецка. Какие могут быть уступки? Войска отвести просто некуда. Просто физически отвести некуда. Это во-первых.

Во-вторых, что предлагает Киев? Киев предлагает: «Сдайтесь, пожалуйста, а мы придем и, наверное, всех перережем». Примерно так выглядят симпатичные предложения, которые постоянно озвучивают различные украинские политики», – ответил Стариков.

Он подчеркнул, что с украинской стороны никто никогда не выступал с реальной примирительной точкой зрения.

«Она должна выглядеть следующим образом: случилась трагедия, мы наконец-то осознали через шесть лет, что действительно гражданская война у нас в стране, на Украине идёт, поэтому мы готовы дать статус русскому языку точно такой же, как и украинскому.

Мы пересажаем всех, кто нарушает закон, нацистов – в тюрьму. Мы расследуем преступления против человечности, которые совершили на территории Донбасса. Это единственная позиция для какого-то восстановления, но они этого не хотят, не могут и никогда не будут этого делать», – заверил публицист.