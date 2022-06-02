ЛДНР пригласили на мероприятие БРИКС

ЛДНР пригласили к участию в мероприятиях БРИКС, посвященных информационным технологиям и сотрудничеству с Африкой.

Об этом на Абхазском деловом форуме, прошедшем в Москве, заявила президент БРИКС-Альянс Лариса Зеленцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотели бы вас пригласить принять участие и наших крымских партеров. И ДНР, ЛНР, если у них есть такое желание. Мы хотели бы все вместе выступить на этой площадке. Там просят привезти культурную и спортивную программу. Кстати, наш представитель в ЮАР закончил донецкий мединститут, и жена у него из Донецка. Видите, какие переплетения», – сказала Зеленцова.