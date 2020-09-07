ЛДНР присоединятся к Союзному государству – экспертный прогноз

07.09.2020, Киев, Максим Карпенко

В случае, если Белоруссия и Россия реально объединятся в союзное государство, то следующими, кто присоединится к ним, будут республики Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, ДНР и ЛНР ежегодно все больше отдаляются от Украины и с удовольствием примут предложение на интеграцию с РФ и Белоруссией.

«Мы можем очень много еще друг друга убеждать в том, кто знает лучший способ защиты страны – оружием или силой дипломатии, но есть определенная, сложившаяся, уже устойчивая логика процесса, суть которого в том, чтобы постепенно самопровозглашенные ДНР и ЛНР – социально, экономически, политически отдаляются от Украины.

Возможно, сейчас, в этот год-полтора, мы проходим ту самую точку невозврата, когда все разговоры и призывы вернуть территории или что нас ждут и мы вернемся, достаточно лишь зайти – они окажутся просто пустыми.

Если говорить о ближайшем будущем, то независимо от какой-то правоты, согласно текстам конституции, международным обязательствам – реально у сепаратистов ДНР и ЛНР возникает выбор. Он становится возможным в ближайшие год-полтора в случае, если сейчас решится белорусский вопрос. Через переход, через конституционную реформу – тут уже неважно как.

Если Белоруссия продолжит участвовать в реализации союзного договора, следующий шаг – это приглашение в этот договор непризнанных республик, которые с радостью подпишут подобного рода соглашения. С этого момента это уже будет не просто точка невозврата, это будет новая геополитическая архитектура», – заявил Ермолаев.