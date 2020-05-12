ЛДНР признать и подать иск против Украины за Боинг – Владимир Корнилов

12.05.2020, Севастополь, Валентин Филиппов

Донбасс ждёт шесть лет. Приднестровье – полтора десятилетия. Абхазии и Южной Осетии «повезло» с Саакашвили. Владимир Соловьёв всегда считал ошибкой подписание Минских соглашений и выступал за признание ЛДНР в границах бывших областей и введение на Донбасс Российской Армии. Кто слышал другое – плохо слушал.

О Гаагском районном суде, рассматривающем дело о крушении МН-17 над Донбассом, о ничтожности доказательств и версий, выдвигаемых следствием, а так же о том, что уже пора предъявлять иск к Украине за крушение малазийского Боинга, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал донецкий историк и российский эксперт Владимир Корнилов.

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Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии Владимир Корнилов.

Владимир, здравствуйте.

Владимир Корнилов: Здравствуйте, Валентин. Рад вас приветствовать. С Днем Победы прошедшим вас.

Валентин Филиппов: И вас с Днём Победы. И в связи с Днём Победы хочу задать вопрос. Мы тут празднуем шесть лет независимости ДНР и ЛНР. Скажите, а не пора ли уже результаты референдума признать на общероссийском уровне?

Владимир Корнилов: По-моему, пора было сразу признать на общероссийском уровне. А почему тогда мы не спрашиваем про результаты референдума в Приднестровье. Сколько лет прошло?

Валентин Филиппов: А вы знаете, в этом отношении я, вообще, в шоке.

Владимир Корнилов: А там ведь не только о независимости референдум, вы помните, прошёл, но и о присоединении к России.

Валентин Филиппов: Да.

Владимир Корнилов: А сколько лет ещё ждать? Вот, мы понимаем, что Абхазия с Южной Осетией ждали подольше, прямо скажем.

Валентин Филиппов: Подольше.

Владимир Корнилов: И в итоге, если бы не было военной авантюры Саакашвили, возможно, ждали бы и сейчас. Но вот, сложились так обстоятельства «благоприятно» для Абхазии и Южной Осетии, как это, может быть, ни парадоксально звучит. Дипломатические обстоятельства. То есть, Россию вынудили признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Если вы помните предупреждение Путина в прошлом, позапрошлом году, да, собственно, перед чемпионатом мира, что если Украина сунется, то это будет чревато потерей украинской государственности.

Валентин Филиппов: Да, было.

Владимир Корнилов: То есть, если бы сунулась, то, наверное, уже бы Россия признала ДНР и ЛНР. А сейчас, видимо, с точки зрения дипломатической Москвы обстоятельства так ещё не сложились. Хотя. На мой взгляд, конечно же, уже надо было признавать результаты этого референдума еще тогда в 2014 году.

Валентин Филиппов: А я вот смотрю по телевидению. Ваш коллега Владимир Соловьёв. С вами на ток-шоу участвует на Россия-1, ведёт это ток-шоу. И говорит о безальтернативности Минских соглашений. И тут же, сейчас появился канал Соловьев-live, буквально вчера, он заявил о том, что: – Какие Минские соглашения, вы что? С ума сошли? Сколько можно! Всё! Надо признавать в границах областей!

Владимир Корнилов: Валентин, я конечно, не знаю. В 2014-2015 году я был за границей, не так часто участвовал в ток-шоу. Но все последние годы на всех ток-шоу, посвященных теме Донбасса и Украины, Соловьёв говорит, что Минские соглашения – это, по сути дела, уступка Украине. Не надо было их подписывать, надо было сразу признавать ДНР, ЛНР.

Все последние годы, извините меня. И когда вы мне говорите про безальтернативность Минских соглашений из уст Владимира Соловьёва, значит, что вы где-то что-то “не дочулы”, как говорят в Одессе.

Валентин Филиппов: Нет, “не дочулы” – это не в Одессе. Я так слушаю. Впервые услышал. Я удивлён был.

Владимир Корнилов: В том-то и дело, что вы так слышите. Но, извините, у Соловьёва своё мнение, которое он довольно жёстко высказывает.

Валентин Филиппов: Хорошо. Традиционно мы задаём вам всегда один и тот же вопрос. Что там с этим Боингом? Когда уже будут названы все виновники и найдут ещё одну баллистическую ракету.

Владимир Корнилов: Традиционно отвечаю. Ситуация всё та же. То есть, судебный процесс продолжается, как бы. Причём, перешёл в дистанционный режим. Если я не ошибаюсь, то на июнь, если ничего не перенесут в связи с техническими проблемами, намечено следующее заседание. При этом изначально процесс мы видели, как стартовал. Стартовал с откровенных ляпов прокуратуры. Видимо, потому, кстати, и перенесли все эти заседания. Видимо, потому и перешли срочно в онлайн-режим. На него будет меньше реагировать пресса, потому что уж больно много сразу ляпов следствием достигнуто.

И я думаю, не случайно, что глава международного следствия срочно перешёл на другую должность, оставив всё, что он намутил, своим последователям. Причём, по-моему, если я не ошибаюсь, он возглавил то ли пожарную охрану, то ли полицейский участок в Роттердаме. Куда-то туда перешёл на более почётную должность и более спокойную. И, в общем-то, следствие, я так понимаю, откровенно ничего нового не предложило. Наоборот, попалось на откровенных фейках.

Вроде того свидетеля №51, который заявил, что он распознал русский акцент в русском языке, на котором говорили те, кто якобы запускал эту ракету. Представляете, русский акцент в русском языке. Это ж умудриться надо. Вот, я предлагаю этого свидетеля, провести ему тест на знание диалектологии русского языка, чтобы он определился, каким образом он вычленил в речи дончан русский акцент.

При этом мы видим, поскольку тишина, поскольку как-то забывать начали об этой теме, «Беленкет» подкинул новую сенсацию о новом генерале, которого он «вычислил» по аудио. Я так понимаю, это просто у них, знаете, график: раз в год, весной надо запустить какого-то нового генерала. Все забыли, что два года тому назад уже один генерал ГРУ фигурировал в этих самых показаниях «Беленкет». Помните, как кричали: Вот она, связь между Кремлём, ГРУ, значит, и сбитым Боингом. Процесс начался, вдруг выясняется, что этот генерал даже в свидетелях там не числится, поскольку оказывается он даже до тех мест не доехал и, вообще, никаким боком не связан с МН-17. Но про это все забыли сразу же.

А «Беленкет», видя, что один генерал соскочил, и все так как-то забыли про то, что есть связь какая-то. И вот они… Новый генерал, на этот раз зам. Начальника Пограничной службы России. И опять все СМИ: Вот она связь с Кремлём, он напрямую подчиняется тому, кто напрямую подчиняется Путину. Причём, в чём сенсация? Вы видели там этот скандал, который «Беленкет» запустил?

Валентин Филиппов: Да, да, да.

Владимир Корнилов: Сенсация в кавычках, понятное дело, заключается только в одном. В том, что этот зам. начальника Пограничной службы или зам. командира, уж не знаю как, он бывал в Ростовской области, то есть, у российской границы в те самые дни, когда там было обострение и прочее. Представляете. Ну, то есть, вообще поразительно. А как это начальники или зам. начальники Пограничной службы бывают на российской границе?!

Это вообще «представить сложно». Тем более, когда там, на этой границе ведутся тяжелейшие бои. И когда, извините, лётчики украинские в любой момент могут нарушить эту границу, когда целые украинские части переходят на российскую сторону, и пограничникам надо как-то что-то с этим решать.

Валентин Филиппов: Хотя бы кормить.

Владимир Корнилов: И удивительно, как это генералы-пограничники бывают в это самое время на этой территории. Но вот, “схавали”. Британские СМИ, американские СМИ эту фейковую “сенсацию” от «Беленкет», запустили и кричали целую неделю, что вот она, вот, наконец, эта связь. Через год забудут этого генерала. И ничего, «Беленкет» родит нового генерала, который тоже каким-то образом проезжал эту территорию в те годы.

Валентин Филиппов: Вот они сейчас запустили этот трибунал. Они судят, ну, скажем, Путина. У них главное – это сказать, что это Путин, Москва, Кремль. Это замечательно все. Но, пока, суд да дело, пока они это всё сделают. Допустим, они признают виновным Путина. Путин или отмолчится, или скажет: – «Вы чего? С ума сошли»?

И, вообще, кто они такие, чтобы он с ними разговаривал?

Но, кто-то же должен как-то возместить ущерб родственникам, компании. Всё-таки, есть же обычные технические виновные: не туда направили самолёт, не предусмотрели что-то. То есть, получается, что благодаря этому трибуналу вот такие простые технические виновные, которые обычно несут ответственность, когда происходит авиакрушение, они, как бы, вообще забыты.

То есть, не является ли этот трибунал способом уйти от ответственности для авиакомпании, для наземных служб, для всех, всех, всех. Когда виноват Путин, всё классно. Если Путин виноват, то никто не виноват, никто никому ничего не должен.

Владимир Корнилов: Я вас поправлю, Валентин. Ни о каком трибунале речь не идёт. Этот суд – обычный районный суд Гааги. Тот самый суд, кстати, который рассматривал дело о 50 миллиардах Юкоса. То есть, это районный суд, не специальный, не какой-то ещё, обычный рядовой суд, который может длиться два, три, четыре года.

Сейчас бюджет выделен, по-моему, на пару лет заседаний, а все понимают, что может и на пять лет растянуться. И после этого в любом случае будет апелляция, что бы он там ни решал. Это может ещё лет на пять-десять затянуться. То есть, судя по тому, как этот процесс начался, там эпопея очень длительная и долгая.

Причем, тот уровень “свидетелей”, которые представлены на этом суде, в общем, действительно, вызывает большие вопросы. Я не исключаю, что может вообще дело направлено быть на доследование, тем более, что следственная группа не прекратила свою деятельность, она ведёт какие-то следственные действия по-прежнему, хотя суд вроде как идёт. То есть, никто не установлен. Те четыре обвиняемых, которые привлечены к этому процессу…

Ведь даже прокуроры признают, что они не запускали ракету, нет никаких доказательств, что они каким-то образом причастны к этому всему. В основах обвинения против них исключительно лежат те самые плёнки СБУ. Технические эксперты уже показали, что они смонтированы, подверглись манипуляциям, сфабрикованы. То есть, потребуй сейчас оригиналы этих записей, и там выяснится много чего, что не понравится судам и общественности.

Именно поэтому, эту часть, когда будут эти плёнки рассматривать, я подозреваю, засекретят для публики для того, чтобы не было лишних вопросов и указаний на откровенные нестыковки. Так что, этот суд с точки зрения правовых последствий действительно ничтожен.

Но, при этом, в чём вы правы, конечно, я считаю, что нужно работать с родственниками жертв. Их же сейчас всех убедили, что вот вы все свои иски отзываете, а вот сосредоточились все на этом одном суде. К ним особый пиетет, к этим родственникам. Они были представлены на первом заседании этого суда. Мол, вот сейчас он решит, вот как он решит, так и будет. А, на мой взгляд, действительно нужно было бы хотя бы трёх, четырёх, пять родственников, причём, необязательно голландских, малазийских, например, уговорить и подать, как один германский адвокат в самом начале пытался сделать, подать иск на Украину.

Ведь мы можем долго спорить, кто нажимал эту кнопку этой установки, кто не нажимал, но вина Украины очевидна. Она не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. Вот, кто бы ни стрелял, что бы ни установили по поводу того, как эта ракета злополучная полетела и почему, главное, она вдруг полетела. Но, в любом случае, ответственность на Украине очевидна. Она нарушила все возможные и невозможные конвенции по безопасности воздушного пространства над собой.

Кстати, об этом есть официальное заключение Совета национальной безопасности Нидерландов, если я не ошибаюсь, от 2015 года. Пусть там определяют, кто виновен по поводу сбития. Но вот, как минимум подаём иск по возмещению ущерба на Украину, которая очевидно виновна. А дальше, пусть параллельно эти суды и идут, на мой взгляд. Причем, перспектива выигрыша суда над Украиной гораздо выше, чем перспектива завершения, когда бы то ни было, хоть каким бы то ни было вердиктом этого Гаагского районного суда.

На мой взгляд, если бы я действительно работал с этими родственниками жертв МН-17, я бы убедил хотя бы некоторых из них, подать вот такой иск. Он имел бы за собой какую-то перспективу. Против Украины, против украинского государства.

Но не знаю, похоже, с нашей стороны с родственниками не работают. Но уже хорошо, кстати, что российские адвокаты, точнее российские адвокаты, представляющие одного из этих четырёх обвиняемых, присутствуют на заседаниях суда. Я боялся, что просто закроют глаза, мол, это нас не касается. Но, просто благодаря этому, хотя бы вот эти обвиняемые смогут ознакомиться со всеми материалами дела, наконец-то.

Валентин Филиппов: Ну что, Владимир, огромное вам спасибо. Я надеюсь, что всё-таки разберутся они с этим самолётом. Ну, не в этом поколении.

Владимир Корнилов: Ну, я, вы знаете, допускаю, что правду окончательную, полную мы можем не узнать никогда. Как вот обсуждаем, кто Кеннеди убивал и зачем его убивал, так можем и это десятилетиями обсуждать. Но при этом, повторюсь. Вина украинского государства и Петра Порошенко, как главнокомандующего на тот момент, очевидна и её даже особо доказывать не нужно. А кто стрелял, кто нажал кнопку, почему стрелял, мы можем гадать вокруг этого очень долго.

Валентин Филиппов: Хорошо. Огромное спасибо. До свидания.

Владимир Корнилов: До свидания.