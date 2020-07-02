ЛДНР продолжают воссоединение с РФ, несмотря на стенания глашатаев Киева

02.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Киев сам создал такие условия, при которых жители Донбасса развернулись к России и начали принимать активное участие в ее жизни.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Тот факт, что жители Донбасса, получившие паспорта Российской Федерации, являются ее полноценными гражданами и пользуются всеми правами и свободами, предусмотренными законодательством России, не даёт покоя украинским властям.

Так, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в официальном письме к Генсеку ООН осудил участие жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений, вносимых в Конституцию РФ. По его словам, это нарушает нормы международного права, поскольку российские паспорта гражданам были выданы якобы принудительно», – заявил Муратов.

При этом он напомнил, что Москва пошла на этот шаг исключительно в гуманитарных целях, поскольку Киев сам создал такие условия, в которых права и свободы жителей Донбасса были в значительной мере ущемлены.

«Украина в течение шести лет делала все, чтобы оттолкнуть от себя Донецк и Луганск. Непрекращающаяся вооруженная агрессия, экономическая, финансовая и транспортная блокады, саботаж процесса мирного урегулирования конфликта – что можно было сделать еще для этого?

С другой стороны, Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь Донбассу, расширяются и углубляются интеграционные процессы в экономике, в сферах образования, культуры и ряде других. Предоставление политических прав дает возможность вновь почувствовать себя полноценным гражданином», – добавил общественник.

Он подчеркнул, в таких условиях желание жителей ДНР и ЛНР принимать активное участие в жизни России вполне понятно и обосновано.

«Ведь поправки к Конституции определяют в том числе и нашу судьбу, наше будущее. Поэтому любые стенания глашатаев Киева видятся безосновательным пустозвонством и являются прямым следствием близорукой политики турчиновых, порошенко и зеленских», – резюмировал Муратов.