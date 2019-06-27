ЛДНР согласились передать Киеву четырех осужденных за терроризм и геноцид

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Республики Донбасса приняли решение в рамках акта доброй воли передать украинской стороне несколько пленных для создания предпосылки к скорейшему размораживанию вопроса большого обмена.

Фамилии освобождающихся лиц озвучил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи руководителей республик с представителями украинской партии «Оппозиционная платформа «За жизнь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приняли решение поддержать инициативы партии «За жизнь» и освободить четверых заключённых, которые будут завтра переданы в Минске Виктору Медведчуку.

Первый – это Великий Дмитрий Николаевич, 1988 г.р. Осуждён по статье 232 УК ЛНР «Осуществление террористической деятельности», приговорён к 15 годам лишения свободы. Следующий – Веремейчик Яков Петрович, 1986 г.р. Проходит обвиняемым по уголовным делам «геноцид и применение запрещённых методов ведения войны», Михеев Эдуард Анатольевич 1964 г.р. Осуждён по статье 335 УК ЛНР «Госизмена». И последний – Горяинов Максим Анатольевич 1984 г.р. Приговорён к 15 годам лишения свободы по части 3 статьи УК ДНР «Содействие в террористической деятельности», – заявил Пасечник.