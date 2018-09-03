ЛДНР создавал русский народ – от Донбасса до Владивостока

03.09.2018, Москва, Елена Острякова

Гибель лидера ДНР Александра Захарченко не приведет дестабилизации ситуации в республике.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава «Союза добровольцев Донбасса», экс-премьер ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть в тяжелых военных условиях бывает достаточно авторитарной. Но авторитарная власть не означает отсутствие политических институтов. Они за это время были созданы и выстроены четко. Утрата Саши – это, конечно, серьезный удар, и кризис ощущается. Но этот кризис не повлияет на обороноспособность республики и ее способность выжить», – сказал Бородай.

Он полагает, что залог выживаемости республик Донбасса в том, что за их созданием стоит воля всего русского народа.

«Республику создавал не Александр Захарченко, не Игорь Стрелков, не Александр Ходаковский, не Игорь Безлер, не я. Республику Донецкую, так же как и Луганскую создавал народ – русский народ – от Донецка и до Владивостока. Русские люди. И поэтому республики как стояли, так и стоять будут», – сказал Бородай.