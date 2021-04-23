ЛДНР станут мостом для объединения русских в Большую Россию

23.04.2021, Москва, Максим Карпенко

ЛНР и ДНР должны убрать границу и таможню между собой и Российской Федерацией.

Об этом на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муратов предложил упростить пересечение границы и прохождение таможенного контроля.

«Зачем мы выстраиваем барьеры сегодня с Россией, зачем ставим границы, таможни между нашими республиками, между Российской Федерацией, если считаем себя Россией? Давайте начинать убирать эти барьеры. Давайте интегрироваться в Россию, интегрировать экономику. Вместе, двумя республиками, легче поднимать экономику, легче побеждать экономически и показывать не только Украине, но и всему постсоветскому пространству, куда необходимо интегрироваться и куда нужно идти.

И как первый шаг – сегодня в наших республиках полмиллиона граждан Российской Федерации. Давайте дадим им возможность мимо наших границ идти сразу на российскую и ехать в Россию, давайте упрощать это пересечение границы», – заявил Муратов.

В своем блоге он также написал, что именно республики Донбасса должны стать мостом, по которому произойдет объединение русских в «Большую Россию».

«Единство, сострадательность и милосердие – это отличительная черта русских по духу людей, ведь русские – это не национальность, а состояние души. На протяжении 30 лет русский народ пытаются разобщить западные «партнёры». Но, невзирая на внешние раздражители, сегодня мы объединяемся. А центром притяжения наших братьев является Донбасс.

О том, что многострадальный, но великодушный Донбасс не бросит своих соратников, живущих сегодня в условиях украинской оккупации на территории ОЧУ (оставшейся части Украины), говорилось на форуме «Единство русских: защита прав и свобод». Именно Донецкая и Луганская Народные Республики являются тем мостиком, через который наш великий русский народ вернётся домой – в Большую Россию», – резюмировал Муратов.