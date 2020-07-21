ЛДНР уничтожают минометы, беспилотники и живую силу ВСУ

21.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Один украинский боевик убит и несколько получили ранения, а также уничтожено два беспилотника и миномёт, в результате адекватных действий защитников Донбасса на обстрелы со стороны ВСУ.

Об этом сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Горловском направлении боевики 35 и 24 бригады по приказу военных преступников Паласа и Гудзя из 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия обстреляли населённые пункты Доломитное и Гольмовский.

Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность оккупантов была подавлена. Потери противника: младший сержант Теплоухов и солдат Чересленко получили тяжелые ранения и доставлены в ВМГ города Авдеевка», – говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР.

Там отметили, что миномётный обстрел корректировался с использованием беспилотного летательного аппарата типа «Мavik Pro».

«Благодаря слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчётов РЭБ станции «Террикон-М2Н», украинский БЛА был сбит и представлен вашему вниманию. После уничтожения БЛА обстрел прекратился», – добавили в ведомстве.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в ЛНР на приграничном с ДНР участке.

«Боевики 24 бригады ВСУ по приказу военного преступника Гудзя вели огонь из 120-мм минометов по району населённых пунктов Калиновка и Логвиново, который корректировался с помощью БпЛА «Мavik Pro», – сообщает пресс-служба Народной милиции республики.

При этом в ЛНР заявили, что с начала текущих суток боевики этой же бригады обстреляли из тяжелой артиллерии калибром 122 мм окрестности населённого пункта Санжаровка, выпустив девять снарядов.

«Адекватными действиями защитников республики огневая активность противника была подавлена, один боевик ВСУ уничтожен, еще один – младший сержант Цапля, получил ранение, также уничтожен один 120-мм миномет и беспилотник «Мavik Pro», – сообщили в оборонном ведомстве.