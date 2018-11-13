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13.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Украина
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ЛДНР не вернутся даже в самую «нормальную» Украину

Благодаря киевской политике, жители Донбасса давно поставили крест даже на мысли о том, что Украина может быть «нормальной».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Годы идут, тикает таймер, встроенный в тело любого государства, тем более молодого, чтобы определить, выдерживает оно испытание независимостью или нет. Выясняется, что Украина при прежних, при нынешних президентах упорно заходит в тупик и стремится к самоуничтожению. В течении долгого времени советовали – обратите внимание, вы сотканы из разных частей, удовлетворите эти части минимумом прав, можете не называть это федеративной Украиной, но по сути сделайте так, чтобы они сососуществовали без конфликта. Нет, ни за что, ни в коем случае. Каждые выборы, пока дело не дошло до 2014 года, раскол на Запад и Восток. Всё равно каждый раз на грабли нужно наступить», – отметил Затулин.

«Что сейчас является действительным «достижением» властей Украины, когда дело касается переговоров по Донбассу: они удерживают позицию, по которой ни за что не сядут за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР. Результат в чём состоит – ДНР и ЛНР развиваются совершенно отдельно и не собираются и не хотят уже вернуться ни в какую «нормальную» Украину.

Если завтра всерьёз возникнет этот вопрос, который должен был бы возникнуть из контекста Минских соглашений, их придётся очень убеждать, что это нужно сделать, потому что они на практике своей убеждаются, что эта Украина не может быть нормальной», – добавил политик.

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