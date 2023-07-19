ЛДПР хочет добавить позитива в отношения России и Белоруссии

ЛДПР предлагает установить памятную дату 2 апреля – День единения российского и белорусского народов.

Об этом журналистам в Госдуме заявил депутат Ярослав Нилов, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас Союзное государство России и Беларуси. И мы считаем, что установление такой памятной даты позволит проводить дополнительные мероприятия, уроки истории, культурные обмены, усиливать межпарламентское взаимодействие, межкультурное, развивать совместные молодежные движения. Наличие такой памятной даты в наших нормах и правилах станет дополнительным импульсом. Мы видим в этом только позитив», – сказал Нилов.

2 апреля 1996 года был подписан договор о создании сообщества Белоруссии и России, а через год был подписан договор «О Союзе Беларуси и России». День единения уже отмечается в обеих странах. В этом году в Москве и Минске прошли концерты и ярмарки. Однако ЛДПР предлагает добавить новую дату в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».