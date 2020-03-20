ЛДПР о Лукашенко: «Дедушке пора на пенсию»

20.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия и остальной мир уже устали от Лукашенко, ему пора покинуть свой пост.

Об этом в интервью изданию Dayly Storm заявил зампред Госдумы РФ Игорь Лебедев , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда он позволяет себе подобные вещи (Лукашенко рассказал антисемитский анекдот о Жириновском – ред.) на официальных мероприятиях в присутствии СМИ, прекрасно понимая, что через секунду, учитывая интернет и XXI век, это будет известно всему миру, я не готов охарактеризовать его как умного и дальновидного человека. Белоруссия устала от Лукашенко и весь мир от него уже устал. Дедушке пора на пенсию», – считает политик.

Он посоветовал президенту Белоруссии рассказывать анекдоты в кругу друзей, «сидя у себя в кабинете».

«Если президент суверенного государства позволяет себе на каких-либо совещаниях рассказывать анекдоты про политических деятелей других стран, с которыми президент хочет дружить, то жизнь уже отыгралась на нем, и нам дополнительной реакции не требуется. Умный человек так делать не будет», – сказал Лебедев.

Сам Жириновский в ответ на бестактность Лукашенко предложил ему просто встретиться и выпить.

Пикировка двух ветеранов пост-советской политики началась с того, что Жириновский высмеял советы Лукашенко лечиться от коронавируса водкой, баней и работой на тракторе. Лидер ЛДПР заявил, что белорусский президент «так и остался председателем колхоза». Лукашенко сегодня ответил на это несмешным анекдотом о том, что Жириновский «по-еврейски пьет и до, и после бани».