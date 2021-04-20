Подпишись на рассылку
20.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Туризм, Турция, Финансы
Просмотров:

ЛДПР обвинила Ростуризм и Минтранс в спонсировании пантюркизма и османизма


Россия проспонсировала «потенциального врага» – Турцию на миллиарды рублей, закрыв внезапно транспортное сообщение с этой страной.

Об этом с трибуны Госдумы заявил депутат парламента, член фракции ЛДПР Василий Власов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Политик упрекнул Ростуризм в том, что он не предупредил заранее российских туроператоров о закрытии границ с Турцией.

«Мы с вами встаем в ситуацию, когда происходят страшные вещи. Миллиарды рублей наши туристы потратили на приобретение путевок. Никуда никто не полетел, в итоге все закончилось тем, что теперь правительство ищет способы, источники, чтобы эти деньги компенсировать туроператорам. А туроператоры куда дели эти деньги? Эти деньги пошли на оплату гостиниц, туров и всего остального в Турции.

То бишь, наши миллиарды, которые собирали наши туристы, которые не поехали ни в Сочи, ни в Крым, ни в другие курортные направления Российской Федерации, эти деньги они копили в ковидное время. И теперь эти деньги мы направляем, в принципе, Турции, нашему, возможно, потенциальному врагу.

И эти деньги нам никто не вернет. Я считаю, что надо было вовремя Ростуризму и, конечно же, Министерству транспорта вмешаться в эту ситуацию. Потому что то, что происходит сейчас, когда огромное количество людей либо не может выехать из Турции, либо из других стран, потому что Стамбул – город транзитный и они делали пересадку там, ситуация вышла из-под контроля и до сих пор никаких шагов к решению нет», – заявил Власов.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть