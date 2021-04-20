ЛДПР обвинила Ростуризм и Минтранс в спонсировании пантюркизма и османизма

20.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия проспонсировала «потенциального врага» – Турцию на миллиарды рублей, закрыв внезапно транспортное сообщение с этой страной.

Об этом с трибуны Госдумы заявил депутат парламента, член фракции ЛДПР Василий Власов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик упрекнул Ростуризм в том, что он не предупредил заранее российских туроператоров о закрытии границ с Турцией.

«Мы с вами встаем в ситуацию, когда происходят страшные вещи. Миллиарды рублей наши туристы потратили на приобретение путевок. Никуда никто не полетел, в итоге все закончилось тем, что теперь правительство ищет способы, источники, чтобы эти деньги компенсировать туроператорам. А туроператоры куда дели эти деньги? Эти деньги пошли на оплату гостиниц, туров и всего остального в Турции.

То бишь, наши миллиарды, которые собирали наши туристы, которые не поехали ни в Сочи, ни в Крым, ни в другие курортные направления Российской Федерации, эти деньги они копили в ковидное время. И теперь эти деньги мы направляем, в принципе, Турции, нашему, возможно, потенциальному врагу.

И эти деньги нам никто не вернет. Я считаю, что надо было вовремя Ростуризму и, конечно же, Министерству транспорта вмешаться в эту ситуацию. Потому что то, что происходит сейчас, когда огромное количество людей либо не может выехать из Турции, либо из других стран, потому что Стамбул – город транзитный и они делали пересадку там, ситуация вышла из-под контроля и до сих пор никаких шагов к решению нет», – заявил Власов.