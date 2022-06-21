ЛДПР объявила «жириновский призыв» – с пометкой

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ЛДПР объявляет до конца года мемориальный призыв в партию имени умершего лидера Владимира Жириновского.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил новый лидер партии Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы объявляем мемориальный прием в партию памяти Владимира Вольфовича Жириновского. Записаться в ЛДПР несложно. Нужно лишь поддерживать программу партии, соответствовать простым критериям, которые были введены Жириновским. Именно Жириновский обрисовал ту ситуацию, которую мы переживаем сегодня. Мемориальный прием – это дань его памяти, это возможность быть с партией для тех, кто разделяет позиции Жириновского и ЛДПР», – сказал Слуцкий.

По его словам, все вступившие в ЛДПР в рамках «жириновского призыва» получат особую пометку на партбилете.