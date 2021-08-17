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17.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал
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ЛДПР попросила КПРФ унять навальниста Рашкина

Руководство ЛДПР обратилось к руководству КПРФ с просьбой принять меры для прекращения хулиганских действий...

Руководство ЛДПР обратилось к руководству КПРФ с просьбой принять меры для прекращения хулиганских действий со стороны депутата Госдумы Валерия Рашкина.

Об этом фракция ЛДПР в Госдуме сообщает на своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый раз, когда он где-то выступает – от него льются потоки лжи и очернения. И тем самым он позорит КПРФ, показывая, что партия боится, что у неё нет будущего, и она вынуждена идти ва-банк.

Рашкин позорит вас, Геннадий Андреевич, и подрывает последние остатки доверия избирателей к вашей партии. Грязнее человека нет, от него постоянно исходит ложь и клевета. То он врёт, что ЛДПР не так голосовала по пенсионной реформе, то по прививкам, то ЛДПР якобы голосует солидарно с «Единой Россией». Всё ложь!», – говорится в обращении.

В ЛДПР считают, что действия Рашкина могут привести к тому, что КПРФ будет отстранена от выборов уже в сентябре 2021 года.

Валерий Рашкин регулярно проводит в Москве несанкционированные митинги под видом встреч с избирателями. На них звучат лозунги и используется символика блогера-уголовника Алексея Навального.



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