ЛДПР предлагает пожизненное за госизмену

14.09.2022  20:57 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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госизмена, Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация


Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который усиливает верхний предел наказания за госизмену — с 20 лет тюрьмы до пожизненного наказания.

Об этом сегодня журналистам заявил депутат Андрей Луговой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который усиливает верхний предел наказания за госизмену —...

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«На сегодняшний день статья 275 предусматривает максимальное наказание до 20 лет. В советские времена за предательство полагался расстрел. Но в 90-е годы, когда был введен мораторий на смертную казнь, и почему-то перевод статьи госизмена на пожизненное – куда-то пропал. Это, видимо, было связано с излишним либерализмом той России. Всем известно, что судебные заседания о госизмене проходят в закрытом режиме.

И общественность порой не знает последствия такого рода преступлений. Поэтому в нынешнее необычное время это становится особо актуальным. Можно твердо утверждать, что в результате государственной измены ущерб наносится не только государству, но и ставятся под угрозу жизни российских граждан. Не просто под угрозу, люди погибают. Поэтому, мы считаем – абсолютно оправданным введение за госизмену пожизненного заключения», – сказал Луговой.

В середине лета 2022 года Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил закон, который приравнял к госизмене «переход на сторону противника». Тогда же в УК РФ появилась новая статья (275.1), предусматривающая наказание за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России.

Изменены и нормы уголовного законодательства о шпионаже (ст. 276 УК): им теперь будет считаться передача, сбор, похищение или хранение «в целях передачи противнику» сведений, которые «могут быть использованы против Вооруженных сил РФ» в условиях вооруженного конфликта. Наказание за перечисленные выше действия — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за три года.

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