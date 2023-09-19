ЛДПР предлагает сделать Донецк и Луганск городами-героями

Елена Острякова.  
19.09.2023 23:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация


ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о городах-героях СВО.

Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил с трибуны парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о городах-героях СВО. Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий...

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«Мы рассчитываем на принятие нашего законопроекта о почетном звании город-герой СВО. По меньшей мере, Донецк и Луганск, жители которых с 2014 года страдают из-за обстрелов и несут колоссальную военную нагрузку, достойны этого. Мы будем добиваться принятия законопроекта о детях СВО», – сказал Слуцкий.

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