ЛДПР пришла к посольству Норвегии кое-что напомнить

30.06.2022  21:22 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 736
 
Дзен, Диверсии, Норвегия, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал


ЛДПР провела акцию протеста у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из России.

Об этом сообщает официальный сайт партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЛДПР провела акцию протеста у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я хочу коллегам из Норвегии напомнить – вам не получится спрятаться за спинами Европейского союза, потому что вы не члены ЕС, но вы члены европейской экономической зоны. Не дадим возможности определенным “товарищам” влиять на то, чтобы у наших шахтеров, их около 500, которые работают вахтовым методом, был заблокирован доступ к питьевой воде, медикаментам», – заявил депутат Госдумы РФ Василий Власов, выступая перед собравшимися.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген «граничит с объявлением продовольственной блокады российским шахтерам».

Норвегия ранее отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть