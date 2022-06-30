ЛДПР пришла к посольству Норвегии кое-что напомнить

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ЛДПР провела акцию протеста у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из России.

Об этом сообщает официальный сайт партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу коллегам из Норвегии напомнить – вам не получится спрятаться за спинами Европейского союза, потому что вы не члены ЕС, но вы члены европейской экономической зоны. Не дадим возможности определенным “товарищам” влиять на то, чтобы у наших шахтеров, их около 500, которые работают вахтовым методом, был заблокирован доступ к питьевой воде, медикаментам», – заявил депутат Госдумы РФ Василий Власов, выступая перед собравшимися.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген «граничит с объявлением продовольственной блокады российским шахтерам».

Норвегия ранее отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.