ЛДПР выступила за право россиян ходить с имперским флагом

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ЛДПР возмущена тем, что вчера в Уфе полиция задержала подростков, которые шли по улице с русским имперским флагом.

Об этом сегодня в Госдуме заявил лидер фракции Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЛДПР более 30 лет использует этот флаг на своих публичных акциях. А тут какие-то самодуры от органов правопорядка хотят за это наказать. Это удар по национальной гордости, по нашему самосознанию. Никто нигде не запрещает флаг Конфедерации в США, например. Мы уже дали в СМИ свою реакцию и уверены, что подобное происшествие будет единичным», – сказал Слуцкий.

В интернете появились кадры, на которых патруль полиции заставляет свернуть «имперки» группу молодых людей, мотивируя это тем, что сейчас «у нас другое государство». Ребята возражают, что в Санкт-Петербурге на публичных мероприятиях эти флаги свободно используются.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко потребовал назначить судебную проверку в отношении башкирских полицейских.

«Причина такого поступка неясна. Отдельные полицейские Башкортостана, оказывается, то ли не знают исторические российские флаги. Это не только ущемление достоинства русских, плевок в нашу общую историю и культуру. Подобные выходки — угроза социальной стабильности, дружбе и добрососедским отношениям между народами России», — заявил Диденко Daily Storm.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко напомнил, что в компартии считают неправильными ограничения на использование различных флагов, не только имперского.

«С другой стороны, сегодня массовые мероприятия полностью регламентированы. Согласно букве закона, у полиции было полное право на то, чтобы пресечь действия с имперским флагом», – сказал Ющенко.

Черно-желто-белый флаг — официальный флаг Российской империи с 11 июня 1858 года по 29 апреля 1896 года по юлианскому календарю. По приказу императора Николая II в 1896 году национальным флагом был объявлен бело-сине-красный, однако черно-желто-белый флаг при этом официально не отменялся.