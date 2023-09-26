ЛДПР жёстко потребовала запустить в Зеленского ракету имени Судоплатова

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой напомнил коллегам, как советские спецслужбы уничтожали главарей бандеровского подполья по всему миру, и заявил, что Россия проявляет на сегодняшний день «непростительное милосердие».

Об этом он заявил с трибуны парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое Украина? Это мифическое прошлое, печальное настоящее и без будущего. Она вообще сегодня никому не нужна. И она, поверьте мне, скоро исчезнет, потому что она не нужна украинцам. Это банкрот. Полстраны удрало, бросив все, и теперь нищенствует по всему миру. А те, кто остались, живут в тревоге и страхе. Они готовы ко всему, лишь бы было тихо и сытно. А еще они начинают понимать, что во главе страны стоит клоун, арлекино, обезьяна, которая и чеку выдернула, и гранату уже бросила. Но при этом умудряется зарабатывать», – сказал Луговой.

Он заявил что Украина не нужна ни США, ни ЕС, в чью «скрюченную артритом шею впились младоукраниские паразиты».

«Необходимо полностью демонтировать это нацистское государство, камня на камне не оставить, чтобы даже пепла не осталось, чтобы эта дичь, гнусность и мерзость никогда не могла возвратиться. Если потребуются годы, так тому и быть. У нас нет выбора: или мы, или они. Пора уничтожать политическое руководство Украины, отмороженных упырей, во исполнение воли Запада гонящих на смерть тысячи украинцев. Когда не станет Зеленского и пары десятков отмороженных русофобов, на Украине просто некому будет разговаривать с западными кураторами, и война закончится в течение нескольких недель. Политическое милосердие изжило себя. Пора отдавать приказ на запуск ракеты имени Павла Судоплатова», – потребовал Луговой.