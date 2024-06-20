Le Monde diplomatique: Запад переоценил влияние санкций, а Россию спасло «военное кейнсианство»

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Влиятельный французский журнал Le Monde diplomatique в своем последнем номере за июнь 2024 года публикует статью обозревателя David Teurtrie под красноречивым названием «Почему провалились санкции против России»?

Через неделю после начала СВО глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявляла о том, что пакет западных санкций «разрушит Россию». А французский министр финансов и экономики Брюно Лё Мэр пообещал «поставить российскую экономику на колени». Один из выпусков британской The Economist предвещал тогда быстрое поражение Путина на экономическом фронте.

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Комментарии Лё Мэра перекликались с аналогичными позициями, занимаемыми американским президентом Джозефом Байденом или президентом Европейской комиссии г-жой Урсулой фон дер Ляйен. Они отражали консенсусное мнение среди западных элит, согласно которому российская армия, лишенная оружия из-за отсутствия электронных компонентов и лишенная финансирования из-за отсутствия нефтедолларов, потерпит поражение на Украине.

«Но показатели российской экономики, признанные подавляющим большинством аналитиков и подтвержденные международными институтами, стали большим сюрпризом для Запада. Два года спустя мы очень далеки от этого», – констатирует автор.

Как в этих условиях можно интерпретировать огромный разрыв между неутешительными результатами санкционной политики и первоначальными ожиданиями – задается вопросом колумнист Le Monde diplomatique .

«Первая ошибка — относиться к российской экономике как к незначительной. Подводя итог этому мнению, г-н Клеман Бон, тогдашний государственный секретарь, отвечающий за дела Европы, заявил в феврале 2022 года: « Россия — это ВВП Испании». Это утверждение является одновременно приблизительным и упрощенным. По данным Всемирного банка, номинальный ВВП РФ в 2022 году был восьмым (пятнадцатое место у Испании), тогда как, рассчитанный по ППС – четвертый в мире».

В 2023 году рост ВВП в РФ составил 3,6%, а прогнозы на этот год предполагают рост в 3,2%.

Российский банковский сектор испытал санкционный шок в 2022 году, но уже в 2023 году этот сектор достиг рекордной прибыли в размере 33 миллиардов евро. И хотя Запад заморозил российские резервы в размере 300 миллиардов долларов, финансовые активы Центробанка РФ составляют 300 миллиардов долларов (что сопоставимо с валютными резервами Немецкого федерального банка).

Что касается западных технологий, то здесь Кремль нашел обходные пути.

«Например, с октября 2022 по сентябрь 2023 года экспорт технологий из ЕС в Россию упал на 95%. Казалось бы, катастрофическая ситуация. Но одновременно экспорт технологий из ЕС в Турцию, Арабские Эмираты и Казахстан вырос более чем на 80%. Можно только догадаться, как эти страны выигрывают от западных санкций относительно РФ», – пишет автор статьи.

С нефтяными санкциями ситуация еще более парадоксальная. В декабре 2023 Bloomberg сообщил, что российские доходы от нефти (11 миллиардов долларов в месяц) достигли довоенного уровня.

Причину не оправдавшихся ожиданий обвала экономики РФ автор статьи видит в том, что он называет политикой «военного кейнсианства». Сюда входят политика импортозамещения, торговля с развивающимися странами и развитие автономной финансовой системы.

«Конечно, в среднесрочной перспективе милитаризация экономики и значительное усложнение доступа к западным технологиям лягут тяжелым бременем на РФ. Но пока российская экономика, по мнению аналитиков и признанных международных институций, держится неплохо», – отмечает издание, все же не оставляя надежд на то, что долгосрочные негативные издержки санкционнной войны и изоляции от передовых технологий окажут свое влияние пусть и не сейчас, но на горизонте планирования в 10-15 лет.