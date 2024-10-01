Ле Пен и Дуда пойдут под суд: первая – за коррупцию, а второй обозвал поляков «свиньями»

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Европейская версия Politico пишет о проблемах Марин Ле Пен, которая вскоре предстанет перед судом, обвинительный приговор которого может лишить ее президентских амбиций.

Как говорится в публикации, Ле Пен, ее партия «Национальное объединение» и еще 26 человек, включая действующих и бывших французских законодателей и евродепутатов, обвиняются в хищении средств Европейского парламента из-за выявленной прокурорами «системы» предоставления контрактов на услуги парламентских помощников лицам, которые в большинстве своем занимались партийными операциями, а не делами Евросоюза, вопреки правилам ЕС. Вероятная схема имела место в период с 2004 по 2016 год.

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Издание отмечает, что в этот раз ставки для трехкратного кандидата в президенты огромны. Если она будет признана виновной после двухмесячного судебного разбирательства, Ле Пен может грозить срок до 10 лет и штраф в размере до 1 миллиона евро.

Хотя тюремный срок такой продолжительности маловероятен, Ле Пен также грозит пятилетний запрет баллотироваться на государственные должности, что не позволит ей участвовать в президентских выборах 2027 года. Она уже заявила, что намерена участвовать в этих выборах.

В заявлении прокуроров говорится, что, по информации Европейского парламента, «Национальное объединение» тратило миллионы евро в год на парламентских помощников, большинство из которых занимали главные должности в партии.

«Юристы Европарламента считают, что в данном случае парламенту был нанесен как финансовый, так и репутационный ущерб», — говорится в заявлении пресс-службы парламента, поступившем в редакцию Politico.

Хотя уголовные процессы исторически наносят вред политикам, «Национальное объединение» надеется последовать примеру бывшего президента США Дональда Трампа и использовать процесс в своих интересах.

Возможно, Ле Пен не будет продавать свои фотографии, как делал Трамп, но она намерена оставаться в центре внимания на протяжении всего судебного процесса, отмечает Politico.

Схожие проблемы, хотя и меньшего масштаба, у польского президента Анджея Дуды на другом конце Европы. Как пишет издание Fakt, Дуда предстанет перед судом из-за своего неудачного высказывания, сделанного в сентябре 2023 года.

Против польского лидера подан гражданский иск о притеснении личных прав. Санкции, угрожающие политике, — это публичные извинения (в том числе с публикацией в СМИ) или компенсация.

Судиться с Дудой решила общественная организация «Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения». Активисты уверены, что президент «оскорбил граждан своей страны», когда сказал на телевидении, что во время просмотра фильма Агнешки Голланд «Зеленая граница», что «в кинотеатре сидят только свиньи».

Кинокартина Голланд показывает историю беженцев с Ближнего Востока и Африки, желающих попасть в ЕС через Белоруссию и Польшу.

«Тот факт, что госпожа Холланд показывает польских офицеров, выполняющих свои задачи для польского общества, для безопасности всех нас, Республики Польша… Меня не удивляет, что посмотревшие этот фильм пограничники сказали: «Только свиньи сидят в кинотеатрах» , – заявил тогда Дуда.

Позже он оправдывался, что это не его слова — а лишь цитата. Глава Польши сослался на «право цитирования».

Первое слушание по делу состоится 24 октября 2025 года в 10:00 в Окружном суде Варшавы. В «Центре мониторинга» сообщили, что слушания состоятся дистанционно, поэтому у каждого желающего будет возможность наблюдать за его ходом онлайн.