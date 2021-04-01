Ле Пен рассказала об исторической ошибке Евросоюза

01.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Лидеры Европейского союза продолжают мыслить старыми категориями и смотрят на Россию через призму «холодной войны»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявила лидер партии «Национальное объединение» экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отвечая на вопрос, что она думает о России.

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«Никто не может игнорировать роль и место России в мировом порядке. Она занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику. Я верю в достоинства диалога, спокойной и конструктивной дипломатии, особенно с вашей великой страной, с которой у нас давние отношения, и которая, по мнению генерала де Голля, участвовала в разработке баланса между Европой и местом Европы в мире», – сказала политик.

По ее словам, основой демократии является международное право, но сейчас ему на смену пришли интересы и воля определенных держав и организаций во главе с США и НАТО.

«Произвольная позиция и санкции, принятые Европейским Союзом в отношении России в последние годы, являются исторической и геополитической ошибкой. Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу – НАТО. Мир изменился, Европа изменилась. Вчерашние враги сегодня являются союзниками в войне, которую мы ведем против исламского фундаментализма в Сирии и на Ближнем Востоке.

Они являются и должны являться ключевыми торговыми партнерами в многополярном мире. Наши отношения с Россией важны и необходимы», – резюмировала Ле Пен.