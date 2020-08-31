Лебедев, назвавший «уродским» монумент «Родина-Мать», получил медаль

31.08.2020, Москва, Мирослава Славянская

Известный своими эпатажными заявлениями российский дизайнер Артемий Лебедев был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» – так государство оценило его усилия «в становлении и развитии российского сегмента» Интернета.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента РФ. Однако у многих это решение вызвало недоумение – всего несколько дней назад Лебедев оказался в центре скандала после того, как в своем видеоблоге назвал «уродским» монумент Родина-Мать в Волгограде.

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Либеральный публицист Кирилл Шулика не скрывает злорадства. «Путин присудил награду Теме Лебедеву через три дня после того, как тот назвал уродливой Родину-мать на Мамаевом кургане. Но адепты секты «деды воевали» будут молчать, потому что в отличие от дедов терпилы и мудаки, пресмыкающиеся перед высоким начальством», – заявил Шулика.

Известный оппозиционными взглядами социолог Игорь Эйдман назвал Лебедева «типичным да еще и потомственным представителем продажной российской псевдоинтеллигенции».

«Артемий Лебедев за верную службу получил от Путина медальку на грудь. Хороший песик. Хозяйские команды четко выполняет. Гавкает на кого надо. А по команде «нельзя!» – молчит. Скажут «к ноге!» – несется с щенячим энтузиазмом. Получит косточку «госзаказа» и давай хозяйскую руку лизать, как будто слаще ее нет ничего», – высказался Эйдман в своем Facebook.

Лебедев широко известен своими работами. Его авторству принадлежит дизайн «Яндекса», сайтов госкомпаний, новостных изданий и т.д.