Лебедев раскритиковал российскую власть за решение начать СВО в 22-м году

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Россия ошиблась, когда начала спецоперацию в 2022-м году, а не в 2014-м.

Об этом в эфире интернет-канала «Эмпатия Манучи» заявил известный российский дизайнер Артемий Лебедев, – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лебедева, в 2014-м Украина не была готова к такому сценарию и все могло бы обойтись меньшей кровью.

«Я считаю, что решение было неправильным, у меня такое мнение. Не надо было так начинать, нужно было лучше подготовиться, нужно было иметь агентурную сеть, нужно было понимать, какие настроения там, и момент был упущен очень давно. Это надо было делать в 14-м году. Надо было вместе с Крымом сразу просто вводить в страну войска – там бы не было никаких таких действий, ничего бы такого не было, потому что количество тогда боеспособных, упоротых ребят, условно правосеков, которые воевали на Донбассе, которые первый бензин в этот костер стали подливать, – они бы просто не справились. Они бы не успели ни помощи попросить, Януковичу тоже не нужно было сбегать. Он просто показал, что такое слабая власть и чем это заканчивается. Нужно было чуть-чуть просто, водометиком, разогнать Майдан, остатки, которые там были, и все было бы закрыто. А то, что они растягивали это дело, что он шел несколько месяцев, то, что люди себя накручивали, это все – это очень неправильно, это признак слабой власти. И то, как силовиков там позволяли унижать и закидывать, – все очень нехорошо», – заявил Лебедев.