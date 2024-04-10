Лебедев раскрыл главный секрет Навального

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Покойный экстремист Алексей Навальный не хотел захватить власть в России, несмотря на всю свою агрессивную риторику.

Об этом известный российский дизайнер Артемий Лебедев заявил в интервью «Медиаметрикс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, я думаю, что ему не нужна была никакая реальная власть. Он ничего про это не знает. Он ничем не управлял. Он своей собственной структурой не может управлять. У оппозиции всегда была проблема: они не могли друг с другом ни о чем договориться. Это у них системное, хроническое. Настолько искренние пауки в банке, что они не могут никакой создать коалиции, не могут выделить какого-то персонажа, чтобы их представлял. У них не может быть пресс-секретаря, не может быть медиа, ничего», – отметил он.

«Это просто люди, которых объединяет только то, что они в белом пальто. Они “моральные камертоны”. Но как только ты соединяешь два камертона, у них никакого мэтча нет», – сказал Лебедев.

Он считает, что все расследования Навального «полная х…ня, в которой нет фактуры» – и рассчитаны исключительно на подростковую аудиторию.