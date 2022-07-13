Лебедев: Все южные украинские области будут присоединены к России

Новости Украины

Занятые российской армией юго-востока Украины, очевидно, войдут в состав Российской Федерации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский дизайнер и путешественник Артемий Лебедев, накануне посетивший ДНР и Запорожскую область, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много рекламных щитов с надписью: «Россия здесь навсегда». Просьба убрать от экрана жителей Украины, потому что им может быть больно, но, конечно, теперь ситуация полностью изменилась и, если в феврале еще было непонятно, что будет происходить, то сейчас уже понятно абсолютно и однозначно – все южные украинские области будут присоединены к России точно так же, как был присоединен Крым. Можно как угодно к этому относиться, как угодно это обсуждать, но то, что когда-то было Россией и тридцать лет ей не было, теперь снова станет Россией», – заявил Лебедев.

Фотографии из Мариуполя, где Лебедев посетил, в том числе, место боев на комбинате Азовсталь

Он побывал на территории Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных. По мнению Лебедева, Запорожье, как и Херсонская область, и Крым, станут частью единой Таврической губернии:

«Здесь в начале города уже стоят плакаты: «220 лет Таврической губернии» и изображена карта Таврической губернии, которая как раз показывает юг Запорожской области и Крым. Тем самым, у нас есть жирная подсказка о том, что нас ждет в ближайшее время. Таврическую губернию примут в состав Российской Федерации… Эта электростанция теперь будет работать на экономику российских регионов, потому что у нас есть проблема – у нас не хватает электричества в Крыму и у нас проблемы с электричеством на Кавказе, которые сейчас запитаны от ростовской станции. Теперь Ростов будет обеспечивать свой Кавказ спокойненько, а Запорожская атомная электростанция будет питать Крым и ЛНР, и ДНР. Теперь уже совершенно очевидно, что Запорожская область под названием Таврическая губерния или, может быть, еще какое-нибудь придумают название, Таврическая область, войдет в состав России».