Лебедев жёстко прошелся по «релокантам» и оттоптался на «американской мечте»

Бежавшие из России от мобилизации «релоканты» пропадут на чужбине так же, как это сделали их многочисленные исторические предки.

Об этом в эфире интернет-канала «Эмпатия Манучи» заявил известный российский дизайнер Артемий Лебедев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лебедева, на месте покинувших родину родятся новые интеллектуалы.

«Вот, уехали, что делать? Они просто доживут там, в чужой культуре, растворенные и мало кому нужные. Потому что сила все равно здесь. Когда ты ходишь по улице, общаешься с людьми, едешь в лифте, читаешь объявления – это тебя продолжает держать в культуре. Когда ты вообще в другой культуре, а там другие законы, другие правила, другие обстоятельства, другой язык – когда ты можешь захотеть пошутить про какой-то момент, тебе даже будет не с кем пошутить… Здесь новые родятся и очень быстро. Мы видим, как это произошло. В 90-е годы был самый большой отток мозгов. Сколько уехало, миллионов пять, наверное. И это считалось высшей гордостью и высшей честью, что ты можешь покинуть «вонючий Советский Союз, тюрьму народов» и уехать на «светлый Запад», получить там работу в прекрасной «Силиконовой долине», не замечать, что это полная жопа, хуже, чем Мытищи, а это полный треш», – отметил он.

Лебедев также жестко раскритиковал «американскую мечту», заявив, что ее последователи находятся на низшей ступени человеческих потребностей:

«Силиконовая долина» – это похоронить себя при жизни, настолько там бесконечно уныло. Самая распоследняя деревня, в самой заднице русской – и то веселее, чем «Силиконовая долина». Это просто невозможно. Ты абсолютно отрезан от мира в глухой провинции. Это как колония на Марсе, там ничего не происходит. Тебе некуда пойти, нечего делать. Вся жизнь только на машине, и в своем доме сидишь, в американской мечте, смотришь телек. Если у тебя хоть чуть-чуть есть какие-то энергетические потребности – с людьми пообщаться, в театр сходить, там ничего этого нет. Жизнь в Москве в этом смысле – это просто подарок, что здесь в принципе настолько живой город, наследие Византии. Это люди со сложными потребностями, все находятся в верхней части пирамиды Маслоу, никого нет снизу, там пусто, только сваи стоят на первых трех ступенях. А дальше начинается Москва. По сравнению с этим, у них там нет этого верха как раз, просто некуда идти».

«Но это их выбор, они решили, что Путин плохой, поэтому они не могут жить в этой стране, поэтому они отсюда уехали в свой Тбилиси. Пусть там сидят. Те, кто уехал в 90-е, они же исчезли. Те, кто сейчас уезжают, – это же те, кто родились после, люди, родившиеся не за границей, здесь, которым 20-30 лет. То есть, после развала Советского Союза, после этой волны утечки мозгов. Они в этой стране родились, у них все хорошо, они тоже востребованные профессионалы. Так и следующие родятся. Господи, они что думают, что здесь солончак, перекати-поле на сухой земле? Ничего подобного, здесь самая благородная почва не только в смысле сельского хозяйства, а в смысле выращивания людей. Здесь рождаются отличные люди, всегда, постоянно, все время. И дальше тоже будут рождаться».