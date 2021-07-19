Лебединая песня Тихановской: «С помощью Байдена мы победим»

19.07.2021, Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская находится в Вашингтоне. Пока она встретилась только с представителями диаспоры на улице, но рассчитывает на прием в Белом доме.

В ожидании этого Тихановская дала интервью ряду американских СМИ. Материал в National Interest озаглавлен ее цитатой «С помощью Байдена мы победим». Она уверена, что администрация американского президента ее поддержит, и рассчитывает на «план Маршалла для Беларуси». Президента своей страны Александра Лукашенко он назвала «марионеткой Кремля».

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Это же идеи Тихановская повторила и в интервью «Голосу Америки»

«Я уверена, что Беларусь может стать историей успеха, так и будет, и США могут стать частью этого. И это может быть историей успеха Байдена, как и белорусов. Поэтому я призываю США быть с нами, чтобы, с одной стороны, оказать давление на режим, а с другой стороны, чтобы поддержать гражданское общество», – сказала самопровозглашенный «лидер».

Ее штаб анонсировал на сегодня встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Они обсудят введение новых санкций против Белоруссии. Также Тихановская встретится с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

Во вторник белорусская оппохиционерка в Белом доме встретится с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и посетит.

С 24 по 27 июля Тихановская летит на встречи в Нью-Йорк, с 28 по 29 июля – в Сан-Франциско, 30-31 июля она завершит визит в Лос-Анджелесе.

«На самом деле это ее лебединая песня. За океаном решили провести для нее торжественный смотр-проводы. Штаты сейчас находятся в активном поиске более весомой, не номинальной фигуры на пост лидера белорусской оппозиции в изгнании (это не Цепкало, не Макар, не Вечерко и даже не Прокопьев). Один из главных претендентов на этот титул уже давно в поле зрения КГБ, но удивительным образом пока остается без статуса террориста/экстремиста при том, что еще совсем недавно довольно активно сотрудничал с представителями США в плане подрывной деятельности внутри Белоруссии. Его труды представители Штатов очень высоко оценили и щедро отблагодарили. А теперь США предоставили ему возможность перешагнуть сразу на несколько ступенек выше», – написал в своем телеграм-канале эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян

Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич предложил Тихановской «не позориться».

«Света читай книжки! США думают лишь о своих национальных интересах в регионе. Не о белорусах, а о своих интересах. Все думают лишь о себе. Беларусь им интересна только исходя из этого. И ещё, расскажи, каким образом санкции сделают страну лучше и что здесь изменят? Как? Ведь ты просто гадишь, не более. Хотя кого я спрашиваю? Читай книги, это тяжелее, чем менять кофточки и ходить на приемы по посольствам», – написал Гайдукевич.